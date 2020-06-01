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ЦПВС: российские военные восстановили движение на трассе между Алеппо и Дейз-эз-Зором

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1:33   1 Июня 2020
Общество

ЦПВС: российские военные восстановили движение на трассе между Алеппо и Дейз-эз-Зором

ЦПВС: российские военные восстановили движение на трассе между Алеппо и Дейз-эз-Зором

Российские военные продолжают в Сирии работу, направленную на разрешение конфликта и оказание помощи сирийским гражданам. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

ЦПВС вместе с сирийскими и курдскими администрациями восстановили движение гражданского населения на участке трассы Алеппо - Дейр-эз-Зор через КПП Шуэйб-эль-Декр. Накануне стороны согласовали порядок проезда автотранспорта и перехода гражданского населения обоих направлениях по 26-ти километровому участку дороги.

Ранее для проезда в Ракку и Эт-Табку гражданскому населению приходилось использовать труднопроходимые объездные дороги, при этом расстояние для проезда увеличивалось в четыре раза.

Российские военные прошли по двум маршрутам в Алеппо и по одному в провинции Хасаке. Также военная авиация провела воздушное патрулирование в районе аэродрома Метрас.

Кроме того, было зафиксировано пять обстрелов в провинции Идлиб со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #алеппо #цпвс

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