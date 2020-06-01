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0:58   1 Июня 2020
Политика

ВСУ заявили о возможном похищении украинского военнослужащего

ВСУ заявили о возможном похищении украинского военнослужащего

Военнослужащий из Украины пропал на границе с Крымом. Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Военнослужащий пропал около пяти часов утра. Поиски мужчины пока не принесли никаких результатов. Командование вооруженных сил Украины предполагает, что военный был похищен. Отмечается, что неподалеку от места дислокации 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружены следы драки. Данную информацию сообщило командование десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Публикация гласит, что личный состав, который задействовали к службе в данном районе, имеет при себе оружие и боеприпасы. Также сообщается, что на наблюдательных постах дежурят военные. Командование десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины подчеркнуло, что амуниция и оружие военнослужащего не пропала.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #крым #всу

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