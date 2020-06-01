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 Илон Маск вступил в переписку с Рогозиным в Twitter на русском языке

Илон Маск вступил в переписку с Рогозиным в Twitter на русском языке
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0:35   1 Июня 2020
Общество

Илон Маск вступил в переписку с Рогозиным в Twitter на русском языке

Илон Маск вступил в переписку с Рогозиным в Twitter на русском языке

Американский бизнесмен, создатель компании SpaceX Илон Маск ответил в Twitter главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину по-русски. Оба заявили о желании посотрудничать.

Рогозин в своем аккаунте в Twitter поздравил Маска с успешным запуском астронавтов на МКС на космическом корабле Crew Dragon, который был создан компанией SpaceX. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Позднее Маск написал твит в ответ Рогозину по-русски. Он поблагодарил главу "Роскосмоса" за поздравления и отметил, что тоже рассчитывает на сотрудничество.

Ранее астронавты из США летали в космос только на российских кораблях "Союз". Из-за введения санкций это стало невозможным, на что Рогозин предложил США отправлять космонавтов на МКС с помощью батута. Маск после запуска Crew Dragon заявил, что "батут работает". Рогозин оценил эту шутку. 

Американские астронавты успешно перешли на МКС с Crew Dragon. Запуск корабля считается историческим событием, так как это стал первый полет, который совершила частная компания.

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Автор: Кристина Мокроусова
#twitter #космос #русский язык #дмитрий рогозин #илон маск

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