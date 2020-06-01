Депутат Форманчук прокомментировал слова украинского журналиста Дроздова о жителях Крыма

Украинский журналист Остап Дроздов, который пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма, является больным человеком. Об этом заявил замглавы общественной палаты республики Крым Александр Форманчук.

Форманчук рассказал, что журналист болен вирусом так называемого украинского интегрального национализма. Он сообщил, что он часто себя ведет похожим образом на украинских телеканалах, разбрасываясь желчью по отношению ко всему русскому. Политик также отметил, что все возможные санкции Киев уже применил к жителям Крыма. Об этом пишет URA.RU.

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов на своем YouTube-канале заявил, что жители Крыма и Донбасса подлежат уничтожению, потому что поддерживают Россию. Он также назвал любые отношения жителей Украины с жителями этих территорий финансированием терроризма.