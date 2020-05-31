Посол РФ Антонов направил ноту протеста в Госдеп из-за инцидента с журналистом РИА новости

Российское посольство в США направило Госдепартамент ноту протеста в связи с ситуацией с российским журналистом Михаилом Тургиевым. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов.

Михаилу Тургиеву ранее сотрудники полиции Миннеаполиса распылили в лицо слезоточивый газ. Посольство РФ в США направило в Госдепартамент протест по этой ситуации.

Анатолий Антонов рассказал, что находившиеся рядом с ним американские сотрудники СМИ подверглись неуважительному обращению со стороны полицейских. Журналисты, как видно из видео, снятого на месте происшествия, громко и ясно себя проявили и имели специализированную маркировку на одежде. Также он подчеркнул, что сотрудники прессы предъявляли соответствующие документы и никак не сопротивлялись.

Российский посол рассказал, что по данной недопустимой ситуации направлена нота протеста и отправлен запрос на тщательное расследование.