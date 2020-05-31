Шаповалов: бандитизм в Сирии является частью стратегического плана Анкары

Турецкие власти намеренно не препятствует росту бандитизма на оккупированных Анкарой территориях. Об этом рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Число преступлений в малонаселенной зоне операции "Источник мира" постепенно растет, однако администрация Турции не предпринимает никаких действий, чтобы истребить бандитизм. Жертвами преступлений становятся местные жители и граждане, которых турки перевезли в регион из других районов САР — курды и арабы.

Владимир Шаповалов отметил, что Турция целенаправленно не предпринимает никаких действий для прекращения бандитизма и насилия в стране, так как это является специальной стратегией Анкары. Он подчеркнул, что им важно очистить от местных жителей часть оккупированных территорий. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей. Для Анкары эти территории важны в качестве плацдарма для дальнейших завоеваний.