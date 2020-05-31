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21:52   31 Мая 2020
Политика

Мисмари прокомментировал вбросы Запада о "вмешательстве" РФ в ливийский конфликт

Мисмари прокомментировал вбросы Запада о "вмешательстве" РФ в ливийский конфликт

Россия могла бы вмешаться в ливийский конфликт только на официальном уровне, как это произошло в Сирии. Об этом напомнил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

В эфире телеканала 218 TV Мисмари прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в конфликт в Ливии, оказывая военную помощь ЛНА. Спикер ЛНА напомнил, что это невозможно на неофициальном уровне, российские военные не присутствуют в Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Мисмари отметил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) незаконно сотрудничает с Турцией, получая от нее поддержку в обход эмбарго ООН, запретившего ввоз оружия в Ливию в 2011 году. По его словам, армию Халифы Хафтара с 2014 года поддерживает народ. ЛНА использует старую технику в боевых действиях.

Западные СМИ сообщили о якобы присутствии ЧВК "Вагнер" в Ливии и сражении российских военных на стороне ЛНА. Однако эти сообщения не имеют под собой доказательной базы, основываясь лишь на сомнительного качества видео и фото, которые легко подделать. Мисмари не раз опровергал присутствие ЧВК "Вагнер" в североафриканской стране.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #вмешательство рф

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