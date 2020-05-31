Попова заявила, что COVID-19 может быть связан с нарушением свертываемости крови

Коронавирус может быть связан с нарушением свертываемости крови и особенностью сосудов пациента, об этом заявила глава Роспотребназдора Анна Попова.

В интервью телеканалу "Россия-24" Попова рассказала, что еще месяц назад об этом не было известно, но сейчас стало понятно, как именно коронавирус воздействует на организм человека в период клинических проявлений. По словам главы ведомства, даже сейчас врачи и ученые не имеют полной картины о влиянии коронавируса, а в самом начале медики считали, что COVID-19 это "истинная пневмония".

Ранее Попова заявила, что Россия не будет одномоментно выходить из режима ограничений, установленных на период пандемии. По ее словам, в каждом российском регионе выход из ограничений будет своим.