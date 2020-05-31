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20:51   31 Мая 2020
Общество

Попова назвала позитивным постепенный выход из режима ограничений в РФ

Попова назвала позитивным постепенный выход из режима ограничений в РФ

Постепенный выход из режима ограничений в России является позитивным, хотя и не будет одномоментным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, страна не будет одномоментно выходить из установленных ограничений, так как каждый регион делает это по-своему в зависимости от ситуации с коронавирусом.

"Динамика есть, процесс идет, он позитивный", — заявила Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

Как отметила глава ведомства, ежедневно увеличивается число российских регионов, где коэффициент распространения COVID-19 снижается, поэтому субъекты выходят из ограничений. Попова подчеркнула, что это знак успешного преодоления эпидситуации, которая есть в России.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #попова #коронавирус

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