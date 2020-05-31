Проблемы с юрисдикцией суда по делу MH17 дают России право игнорировать любое решение

Судебный процесс по итогам расследования объединенной следственной группы (JIT) по делу MH17 проходит в юрисдикции Нидерландов. Россия не может помешать процессу, но имеет полное право проигнорировать любое его решение, рассказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«В расследовании JIT и в суде в Амстердаме есть элемент международности в части сотрудничества государств по правовой помощи. Другие страны могут оказать содействие, — объяснил Лабин «Экономике сегодня».

Такой процесс стал частью политики Запада, выражающейся в уходе из-под ограничений Совбеза ООН и право вето РФ. Это делается, чтобы получить нужные обвинительные решения, а затем их имплементировать в международную политику для давления на Россию и ряд других государств, отметил эксперт.

Процесс по делу MH17 проходит в юрисдикции Нидерландов и не относится к области международного права. Это сугубо внутреннее дело, а сама процедура устанавливается внутренним законом, подчеркнул Лабин.

Поэтому Россия не может помешать такому судебному процессу в Нидерландах, но имеет полное право проигнорировать любое его решение.

«Юридическое значение этот суд будет иметь только для национальной юрисдикции Нидерландов, поэтому в случае принятия и вступления в силу определенного решения, оно будет иметь значение только на территории этой страны» — заключил собеседник издания.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малазийские авиалинии» летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, но разбился в Донецкой области. Погибли 298 человек. По версии следственной группы, в которую вошли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, самолет сбили, и «причастна» к этому именно РФ.

Российским представителям отказали в допуске к ходу расследования, при этом следственная группа даже не ознакомилась с аргументами и доказательствами, которые предлагала Москва.