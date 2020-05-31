Власти Ирана не будут отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Власти Ирана решили не отправлять черные ящики сбитого Boeing 737 на Украину, об этом сообщает агентство ISNA.
Как сообщает СМИ, решение связано с тем, что Киев долго не отвечал на предложения Ирана отправить украинским специалистам бортовые самописцы для проверки. Теперь иранские власти планируют отправить черные ящики в другую страну, вероятно, во Францию.
3 января военные США по приказу американского президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Инцидент стал причиной обострения ситуации в регионе, в ответ Иран нанес удары по американской военной базе в Ираке.
8 января пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит в Тегеране через несколько минут после взлета. Погибли 176 человек. Вину в трагедии признали власти Ирана, заявив, что сбили самолет по ошибке, так как системы ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность из-за действий США.