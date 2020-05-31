Турция поддержала вбросы США о "российском следе" в Ливии

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на фоне фейков США про МиГ-29 в Ливии озвучил устаревшие вбросы о присутствии в североафриканской стране ЧВК "Вагнера" и отправке из РФ "фальшивых" купюр, которые печатал "Гознак".

В ходе пресс-конференции Калын продолжил старую кампанию о "российском следе" в Ливии, которую в свое время начал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Может быть, Россия хочет создать воздушный мост Сирия-Ливия. Эти шаги не служат интересам России в средне- и долгосрочной перспективе", — сказал он.

Фейки по поводу "российского вмешательства" в дела Ливии в последнее время появляются все чаще. Так, боевики ПНС недавно "записали" в ряды ЧВК "Вагнера" журналиста Олега Блохина. Причем в качестве доказательства была представлена фотография военкора, стоящего рядом с пикапом, которая была сделана в Сирии. Кроме того, Госдеп США накануне распространил вброс о поставках из РФ в Ливию "фальшивой" валюты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова практически сразу опровергла информацию о "фальшивых" деньгах. Дипломат пояснила, что российский "Гознак" изготавливал ливийскую валюту по контракту с Восточным правительством Ливии.

Федеральное агентство новостей отмечает, что мотивы Турции и США, которые проводят антироссийскую кампанию, вполне очевидны. Каждая из этих стран преследует свои корыстные интересы в североафриканском регионе – Вашингтон очерняет деятельность РФ, чтобы обосновать желание ввести военный контингент в Ливию, а Анкара таким образом пытается перевести внимание мировой общественности от присутствия в североафриканской стране турецких офицеров и своей помощи террористам ПНС.