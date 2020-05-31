Михеев о бунтующих городах США: мы увидели подлинное лицо Америки

Беспорядки в городах США показали подлинное лицо этой страны, заявил политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев. Он назвал происходящее в Штатах «застарелой расовой сегрегацией и полицейским беспределом».

Американцы всех учат толерантности, но при этом внутри самих США расовая проблема не преодолена, отметил эксперт в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей.

Вооруженные не прекращаются в 20 американских городах. Они начались после того, как полицейские Миннеаполиса (штат Миннесота) убили при задержании чернокожего парня Джорджа Флойда. Кадры с действиями правоохранителей быстро рапспространились по соцсетям и СМИ.

«Мы сейчас увидели Америку такой, какая она есть: вот в этих бунтующих городах. А не такой, как они себя презентуют на всяких рекламных буклетах»., — отметил эксперт.

Михеев напомнил, что коронавирусный кризис принес с собой карантин, потерю работы и денег. Из-за этого беспорядки приобрели особенно острую форму, которую политические силы используют в предвыборной игре. Противникам президента США Дональда Трампа выгодно «раскачивать» ситуацию максимально, уверен эксперт.

По его мнению, такая стратегия вряд ли принесет успех.

«Потому что, в связи с этой расовой проблемой, про-трамповский избиратель настроен в пользу полицейских. А "цветные", они и так за Трампа не голосовали», — считает Михеев.

Эксперт исключает подобный сценарий в России:

«Там есть долгая и глубокая расовая проблема. У нас ее нет», — объяснил Михеев.

Беспорядки в США после убийства полицией человека. И тут тоже сравнение России и США не в пользу последних. Российский «ментовский беспредел» по сравнению с американским – это просто детский сад, заключил политолог.