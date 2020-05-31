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19:31   31 Мая 2020
Политика

Боевики ПНС Ливии проводят этнические зачистки, уничтожая чернокожих ливийцев

Боевики ПНС Ливии проводят этнические зачистки, уничтожая чернокожих ливийцев

Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии уничтожают чернокожих ливийцев. О проявлении расизма со стороны вооруженных формирований ПНС рассказал мальчик из Таверги.

В ходе разговора с корреспондентом арабского телеканала 218 TV подросток обратился в главе ПНС Файезу Сарраджу и МООНПЛ, обвинив их в том, что боевики ПНС не дают ему и тысячам других семей вернуться домой.

"Ливийцы, вы хотите построить страну или хотите погрязнуть в прошлом? Это все потому, что мы черные? Вы хотите назвать это актом расизма – это нормально. Мы просто покинем Ливию", — сказал он.

Федеральное агентство новостей отмечает, что на сегодняшний день все внимание мировой общественности приковано к американскому штату Миннесота, где при задержании полицейский убил афроамериканца. При этом никто не готов вставь на защиту простых ливийцев, которые страдают от преступлений боевиков нелегитимного правительства.

Вице-президент геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что деятельность правозащитных организаций также оставляет желать лучшего, так как они не оказывают никакого воздействия на ситуацию в Ливии.

"Их цифрам я совершенно не верю. Пусть они сюда (в Ливию – ред.) поедут, посчитают, а ведь они сидят в офисах и пользуются фейками", — поделился он мнением с ФАН.

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Автор: Ирина Большунова
#анохин #расизм #саррадж #пнс ливии

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