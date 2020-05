Боевики ПНС Ливии проводят этнические зачистки, уничтожая чернокожих ливийцев

Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии уничтожают чернокожих ливийцев. О проявлении расизма со стороны вооруженных формирований ПНС рассказал мальчик из Таверги.

В ходе разговора с корреспондентом арабского телеканала 218 TV подросток обратился в главе ПНС Файезу Сарраджу и МООНПЛ, обвинив их в том, что боевики ПНС не дают ему и тысячам других семей вернуться домой.

Crimes of #Misrata #EthnicCleansing of black Libyans. A young boy from #Tawergha sends a message to Libyan #GNA AlSarraj and @UNSMILibya after militias prevented him and thousand of other families from returning home. #Libya#GNA#BlackLivesMatter pic.twitter.com/6BafYCHduK