Боевики ПНС Ливии проводят этнические зачистки, уничтожая чернокожих ливийцев
Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии уничтожают чернокожих ливийцев. О проявлении расизма со стороны вооруженных формирований ПНС рассказал мальчик из Таверги.
В ходе разговора с корреспондентом арабского телеканала 218 TV подросток обратился в главе ПНС Файезу Сарраджу и МООНПЛ, обвинив их в том, что боевики ПНС не дают ему и тысячам других семей вернуться домой.
"Ливийцы, вы хотите построить страну или хотите погрязнуть в прошлом? Это все потому, что мы черные? Вы хотите назвать это актом расизма – это нормально. Мы просто покинем Ливию", — сказал он.
Crimes of #Misrata #EthnicCleansing of black Libyans. A young boy from #Tawergha sends a message to Libyan #GNA AlSarraj and @UNSMILibya after militias prevented him and thousand of other families from returning home. #Libya#GNA#BlackLivesMatter pic.twitter.com/6BafYCHduK— M.LNA (@LNA2019M) May 31, 2020
Федеральное агентство новостей отмечает, что на сегодняшний день все внимание мировой общественности приковано к американскому штату Миннесота, где при задержании полицейский убил афроамериканца. При этом никто не готов вставь на защиту простых ливийцев, которые страдают от преступлений боевиков нелегитимного правительства.
Вице-президент геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что деятельность правозащитных организаций также оставляет желать лучшего, так как они не оказывают никакого воздействия на ситуацию в Ливии.
"Их цифрам я совершенно не верю. Пусть они сюда (в Ливию – ред.) поедут, посчитают, а ведь они сидят в офисах и пользуются фейками", — поделился он мнением с ФАН.