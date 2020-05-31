Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии уничтожают чернокожих ливийцев. О проявлении расизма со стороны вооруженных формирований ПНС рассказал мальчик из Таверги.

В ходе разговора с корреспондентом арабского телеканала 218 TV подросток обратился в главе ПНС Файезу Сарраджу и МООНПЛ, обвинив их в том, что боевики ПНС не дают ему и тысячам других семей вернуться домой.

"Ливийцы, вы хотите построить страну или хотите погрязнуть в прошлом? Это все потому, что мы черные? Вы хотите назвать это актом расизма – это нормально. Мы просто покинем Ливию", — сказал он.

Федеральное агентство новостей отмечает, что на сегодняшний день все внимание мировой общественности приковано к американскому штату Миннесота, где при задержании полицейский убил афроамериканца. При этом никто не готов вставь на защиту простых ливийцев, которые страдают от преступлений боевиков нелегитимного правительства.

Вице-президент геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что деятельность правозащитных организаций также оставляет желать лучшего, так как они не оказывают никакого воздействия на ситуацию в Ливии.