Московский метрополитен сообщил об открытии вестибюлей пяти станций

Вестибюли пяти ранее закрытых станций московского метро откроются с 1 июня, говорится в сообщении на официальном сайте московской мэрии.

Такая мера призвана позволить пассажирам метрополитена соблюдать социальную дистанцию, пояснили сотрудники в сообщении. Администрация метро Москвы приняла решение об открытии вестибюлей станций "Аннино", "Парк культуры" Сокольнической линии, "Ломоносовский проспект", "Кропоткинская" и "Пятницкое шоссе". В сообщении уточняется, что вестибюли открыли по запросу москвичей, порядка 1,3 тыс. пассажиров каждый час проходит через эти станции.

Режим самоизоляции действует в Москве с 30 марта. Положительный результат теста на COVID-19 получили 180 тыс. жителей столицы. Отслеживать актуальные данные о новом типе пневмонии в РФ можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.