Ассоциация волонтерских центров поддержала выплаты добровольцам во время пандемии

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев поддержал утвержденные правительством выплаты волонтерам в период пандемии. МРОТ, который получат эти люди, поможет сделать жизнь их подопечных более комфортной и безопасной, рассказал он «Политике сегодня».

Волонтеры, принявшие на проживание инвалидов и детей в период пандемии коронавируса, получат специальные выплаты размером 12 тысяч 130 рублей за каждого человека ежемесячно. Такое постановление 31 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги выплатят волонтерам, сотрудникам социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО), соцработникам и людям, которые взяли на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки.

«Такое предложение было озвучено во время прямой линии президента РФ с участниками акции "Мы вместе". Тогда ряд общественных обратились к главе государства рассказав о том, что НКО и люди берут себе на сопровождение и проживание подопечных из соцучереждений», — рассказал Метелев.

В интернатах и детских домах подопечные проживают очень скученно, по несколько человек в комнате. Из-за этого в социальных учреждениях нередки вспышки коронавируса, объяснил общественный деятель.

«Болеют сотни людей. Для того, чтобы обезопасить их, ряд НКО предложили брать на себя таких подопечных. Мы это можем только поддерживать. Волонтеры, которые взяли подопечных, безусловно, несут расходы: это питание, различные бытовые вопросы. Тот МРОТ, который будет выплачен этим людям, поможет сделать жизнь самих подопечных более комфортной», — заключил Метелев.

Выплаты будут реализованы через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За их назначением можно будет обратиться до 1 октября 2020 года. На выплаты из резервного фонда правительства выделили более 145 миллионов рублей.