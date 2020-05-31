Кошкин: США за счет вбросов против РФ пытаются оправдать свое желание вторгнуться в Ливию

США пытаются обосновать свое возможное вторжение в Ливию, которое в Вашингтоне уже рассматривается, за счет информационных вбросов против Российской Федерации. После провала на Ближнем Востоке США пытаются "реабилитироваться" в Северной Африке.

США не дает покоя и усиление влияния России в регионе, отметил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя сообщения в западных СМИ о том, что Пентагон рассматривает возможность отправки своего военного контингента в Тунис.

В качестве причины такого решения в Пентагоне отметили усиление внутриливийского кризиса якобы из-за действий Российской Федерации. Однако никаких доказательств этому не приводится. Вероятно, вбросы о том, что РФ якобы предоставила ЛНА самолеты, были своеобразной подготовкой к реализации планов США.

Кошкин отметил, что США и союзники по НАТО приняли непосредственное участие в уничтожении суверенитета Ливии в 2011 году. Сейчас Вашингтон теряет влияние в регионе, в то время как позиции России существенно укрепились. Это не дает покоя США, желающим отыграться за провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

Эксперт считает, что деятельность США в Ливии связана с успехами России, которая, несмотря на экономические санкции Запада, становится только крепче.

Вброс о якобы переданных Россией самолетов Ливии США нужен для подготовки "плацдарма", обоснования вмешательства Вашингтона во внутриливийский конфликт. Кошкин уверен, что США явно настроены серьезно и ведут агрессивную пропаганду в СМИ, распространяя фейки против РФ.

"Необоснованные обвинения с американской стороны, такие как, заявления о передаче Ливии самолетов МиГ-29 и другие подобные – это своего рода подготовка информационного плацдарма для осуществления дальнейшей военной деятельности на территории североафриканской страны", - отметил эксперт.

Американское вторжение в Ливию только усугубит бедственное положение североафриканского государства. США намерены раздробить ливийское общество, чтобы вместо Ливии появилось множество квазигосударственных образований. Эти планы Вашингтон пытался реализовать и в Сирии.