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18:26   31 Мая 2020
Армия

Кошкин: США за счет вбросов против РФ пытаются оправдать свое желание вторгнуться в Ливию

Кошкин: США за счет вбросов против РФ пытаются оправдать свое желание вторгнуться в Ливию

США пытаются обосновать свое возможное вторжение в Ливию, которое в Вашингтоне уже рассматривается, за счет информационных вбросов против Российской Федерации. После провала на Ближнем Востоке США пытаются "реабилитироваться" в Северной Африке.

США не дает покоя и усиление влияния России в регионе, отметил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя сообщения в западных СМИ о том, что Пентагон рассматривает возможность отправки своего военного контингента в Тунис.

В качестве причины такого решения в Пентагоне отметили усиление внутриливийского кризиса якобы из-за действий Российской Федерации. Однако никаких доказательств этому не приводится. Вероятно, вбросы о том, что РФ якобы предоставила ЛНА самолеты, были своеобразной подготовкой к реализации планов США. 

Кошкин отметил, что США и союзники по НАТО приняли непосредственное участие в уничтожении суверенитета Ливии в 2011 году. Сейчас Вашингтон теряет влияние в регионе, в то время как позиции России существенно укрепились. Это не дает покоя США, желающим отыграться за провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке. 

Эксперт считает, что деятельность США в Ливии связана с успехами России, которая, несмотря на экономические санкции Запада, становится только крепче. 

Вброс о якобы переданных Россией самолетов Ливии США нужен для подготовки "плацдарма", обоснования вмешательства Вашингтона во внутриливийский конфликт. Кошкин уверен, что США явно настроены серьезно и ведут агрессивную пропаганду в СМИ, распространяя фейки против РФ.

"Необоснованные обвинения с американской стороны, такие как, заявления о передаче Ливии самолетов МиГ-29 и другие подобные – это своего рода подготовка информационного плацдарма для осуществления дальнейшей военной деятельности на территории североафриканской страны", - отметил эксперт.

Американское вторжение в Ливию только усугубит бедственное положение североафриканского государства. США намерены раздробить ливийское общество, чтобы вместо Ливии появилось множество квазигосударственных образований. Эти планы Вашингтон пытался реализовать и в Сирии. 

"Я не исключаю, что они попытаются это сделать, раз Россия не позволила им этого в Сирийской Арабской Республике", — подытожил Андрей Кошкин.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #ливия #кошкин

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