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18:13   31 Мая 2020
Экономика

Транзит российского газа через Украину сократился вдвое

Транзит российского газа через Украину сократился вдвое

Поставки газа из России через украинскую территорию с начала 2020 года снизились на 47% по сравнению с аналогичным показателем прошлогодней давности, сообщили представители пресс-службы компании "Оператор ГТС Украины".

Прокачка российского сырья через Украину с января по май 2020 года составила 20 миллиардов кубических метров, рассказал на свой странице в социальной сети глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром" заключил новое соглашение с Украиной на транзит газа из России в конце 2019 года. Согласно договору, в текущем году через территорию Украины прокачают 65 миллиардов кубометров сырья, а в следующие четыре года ежегодная транспортировка российского газа составит 40 миллиардов кубометров.

Украина получит до 2025 года около 7 миллиардов долларов за транзит природного ресурса из России вне зависимости от реальных объемов прокачки, отметил глава "Оператора ГТС Украины".

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #рф #газ #транзит

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