Милонов: российским "левым" стоит лично увидеть жесткость полиции США во время протестов

Российских "левых" и радикалов полезно было бы отправить в США в период массовых беспорядков, чтобы они там сполна "хлебнули" слезоточивого газа, дубинок и резиновых пуль, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Предложение направить в США, которые находятся на пороге революции, коммуниста Валерия Рашкина, а также представителей российских радикальных организаций Сергея Удальцова и Вячеслава Мальцева поступило от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Если они возглавят народные протесты, прокатившиеся по всей Америке, то революция США завершится успешно, отметил политик.

Милонов согласен, что представителям так называемой оппозиции было бы полезно побывать в США. Может, тогда они поймут, как хорошо с ними обращаются в России, передает мнение депутата Nation News.

Парламентарий также считает, что "левые" на самом деле "липовые", так как служат интересам Запада. Милонов отметил, что не важно, к кому человек относится — к "правым" или "левым". Важно, патриот он или нет.

Политик отметил, что Россия может воспользоваться опытом Запада в борьбе с политическими оппозициями. "Левые" в РФ пользуются поддержкой со стороны США, в то время как в самой Америке левое движение под запретом. Милонов заключил, что сейчас действительно было бы полезно отправить их в США.