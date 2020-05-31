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18:20   31 Мая 2020
Россия

Рогозин поздравил Маска с запуском Crew Dragon и оценил шутку про батут

Рогозин поздравил Маска с запуском Crew Dragon и оценил шутку про батут

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему понравилась шутка руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. Он также поздравил американского бизнесмена с успешным запуском корабля Crew Dragon к МКС.

В 2014 году, после введения санкций США против российской космической отрасли, Рогозин предложил в Twitter доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута. С 2011 года американцы летали к станции на кораблях «Союз» по договоренности с Роскосмосом.

Накануне компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon. На брифинге, посвященному этому событию, глава SpaceX  пошутил, что «батут работает». Он назвал это «шуткой для посвященных».

Рогозин поздравил с запуском главу НАСА Джима Брайденстайна и попросил его передать привет Маску.

«Мне понравилась его шутка», — написал глава госкорпорации.

Ранее Рогозин объяснил, что его слова о батуте были предупреждением, которые услышали США.

Напомним, первый исторический запуск частного корабля, принадлежащего компании SpaceX Илона Маска, состоялся 30 мая. Вечером 31 мая корабль Crew Dragon автоматически состыковался с МКС. На его борту находятся два американских астронавта Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#рогозин #роскосмос #маск

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