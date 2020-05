Рогозин поздравил Маска с запуском Crew Dragon и оценил шутку про батут

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему понравилась шутка руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. Он также поздравил американского бизнесмена с успешным запуском корабля Crew Dragon к МКС.

В 2014 году, после введения санкций США против российской космической отрасли, Рогозин предложил в Twitter доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута. С 2011 года американцы летали к станции на кораблях «Союз» по договоренности с Роскосмосом.

Накануне компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon. На брифинге, посвященному этому событию, глава SpaceX пошутил, что «батут работает». Он назвал это «шуткой для посвященных».

Dear @JimBridenstine, it's safe to congratulate you at this point with a successful launch and docking. Bravo! I know how anxious you were for this major event to become a success. I wish @NASA team to successfully finish up reconstructing its national space transportation system