Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов: российским "левым" стоит лично увидеть жесткость полиции США во время протестов

Милонов: российским "левым" стоит лично увидеть жесткость полиции США во время протестов

 Журналист из Львова призвал уничтожить население Крыма и Донбасса

Журналист из Львова призвал уничтожить население Крыма и Донбасса
США могут продать Китаю активы сланцевых производителей

США могут продать Китаю активы сланцевых производителей

 Монтян о неприкасаемости Порошенко: Киев ждет команду Вашингтонского обкома

Монтян о неприкасаемости Порошенко: Киев ждет команду Вашингтонского обкома
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
Милонов: российским "левым" стоит лично увидеть жесткость полиции США во время протестов

Милонов: российским "левым" стоит лично увидеть жесткость полиции США во время протестов

 Журналист из Львова призвал уничтожить население Крыма и Донбасса

Журналист из Львова призвал уничтожить население Крыма и Донбасса
США могут продать Китаю активы сланцевых производителей

США могут продать Китаю активы сланцевых производителей

 Монтян о неприкасаемости Порошенко: Киев ждет команду Вашингтонского обкома

Монтян о неприкасаемости Порошенко: Киев ждет команду Вашингтонского обкома
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
17:22   31 Мая 2020
Экономика

США могут продать Китаю активы сланцевых производителей

США могут продать Китаю активы сланцевых производителей

Поток инвестиций в сланцевые производства на всей территории США резко сократился. Эксперты сообщают, что США могут рассматривать как вариант спасения продажу активов производств Китаю.

Буровая активность на территории Соединенных Штатов снижена до исторического минимума 40-х годов ХХ века. Добыча сырья стала приносить убытки для компаний, это вызвано экономическим кризисом и обвалом рынка нефти. Над сланцевыми компаниями, имеющими большие долги по кредитам, нависла угроза банкротства, сообщает RT.

Китай может быть заинтересован в покупке подешевевших акций компаний и тем самым занять энергетический рынок США. Воплотить эту идею мешает только действующее американское законодательство, которое разрешает иностранным инвесторам быть только акционерами.

Эксперты, в интервью для издания, сообщают что КНР следует идти обходными путями, чтобы занять выйти на рынок, однако США могут сами пойти на уступки, что позволит им не потерять рабочее состояние отрасли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #нефть #китай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...