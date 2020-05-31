США могут продать Китаю активы сланцевых производителей

Поток инвестиций в сланцевые производства на всей территории США резко сократился. Эксперты сообщают, что США могут рассматривать как вариант спасения продажу активов производств Китаю.

Буровая активность на территории Соединенных Штатов снижена до исторического минимума 40-х годов ХХ века. Добыча сырья стала приносить убытки для компаний, это вызвано экономическим кризисом и обвалом рынка нефти. Над сланцевыми компаниями, имеющими большие долги по кредитам, нависла угроза банкротства, сообщает RT.

Китай может быть заинтересован в покупке подешевевших акций компаний и тем самым занять энергетический рынок США. Воплотить эту идею мешает только действующее американское законодательство, которое разрешает иностранным инвесторам быть только акционерами.

Эксперты, в интервью для издания, сообщают что КНР следует идти обходными путями, чтобы занять выйти на рынок, однако США могут сами пойти на уступки, что позволит им не потерять рабочее состояние отрасли.