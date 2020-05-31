Журналист из Львова призвал уничтожить население Крыма и Донбасса

Украине следует приступить к тотальной блокаде Крыма и Донбасса, чтобы полностью уничтожить их жителей, считает скандально известный телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов.

В эфире своего YouTube-канала он высказал мнение, что любые торговые отношения или оказание коммунальных услуг этим регионам являются "финансированием терроризма", и будь его воля они сидели бы без воды и света. Списание с них долгов по ЖХК недопустимо, подчеркнул Дроздов.

Русофоб обозвал донбасских пенсионеров "КГБшными недобитками", посоветовал им "умирать, мыться в лужах и жрать привозную воду с русского континента". Ранее Дроздов заявлял, что русскоязычные гости Львова, должны развернуться и уехать на вокзал, своих сограждан обвинял в "испорченности технологиями Кремля", а Украине пророчил превращение в Малороссию.