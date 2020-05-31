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17:13   31 Мая 2020
Общество

Провизор назвала причину, почему россияне не смогут купить лекарство от COVID-19 в аптеках

Провизор назвала причину, почему россияне не смогут купить лекарство от COVID-19 в аптеках

Противовирусные лекарства являются серьезными препаратами. Чаще всего их не продают в аптеках, рассказала провизор Ирина Булыгина.

Лекарства модификации интерферонов, которые стимулируют иммунную систему, никогда в аптеки не поступали. Они продаются только по назначению медиков. "Авифавир", который одобрили для лечения COVID-19 в России, не будет исключением. Такими препаратами чаще всего лечат тяжелые патологии, однако люди могут бесплатно их получить по рецепту, передает "360".

Булыгина рассказала, что "Авифавир" в ближайшее время должен пройти клинические испытания. Решение о его применении принято на основе работ за границей. Препарат создали на основе японского лекарства. Провизор считает, что подобные средства должны поступать в аптеки только после клинических испытаний и получения доказательств их терапевтической эффективности.

Министерство здравоохранения одобрило препарат для лечения COVID-19, изначально средство создавалось против гриппа. "Авифавир" поступит в медицинские учреждения России уже 11 июня.

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Автор: Василий Пименов
#вакцина #коронавирус

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