Монтян о неприкасаемости Порошенко: Киев ждет команду Вашингтонского обкома

На Украине продолжает развиваться ситуация с возможным привлечением к уголовной ответственности бывшего президента Петра Порошенко. Однако правозащитница Татьяна Монтян считает, что реального продолжения эта история не получит до тех пор, пока не будет принято политическое решение.

В интервью изданию «Украина.Ру» Монтян сообщила о том, что прятаться от сотрудников Государственного бюро расследований Порошенко может до бесконечности. Его адвокаты везде заявляют о том, что никаких повесток лично экс-президент не получал, а если таковые и передавались его родственникам, то сделано это было несвоевременно. Вот и получается, продолжает правозащитница, что ГБР и Порошенко взаимно пиарят друг друга.

«Он (Петр Порошенко – Прим. ред.) прекрасно знает, что пока из Вашингтонского обкома не дадут команду его реально дуплить, никто ему ничего не сделает. Он будет только пиариться. Поэтому плевать он на них с высокой горы хотел», – подчеркнула Монтян.

С учетом того, что в Соединенных Штатах нынешней осенью должны состояться президентские выборы, вплотную заниматься этим вопросом никто не станет. В настоящее время у американской политической элиты совершенно другие заботы, и Украина волнует ее в меньшей степени. Одни только «пленки Байдена» чего стоят. Примечательно, что обнародование аудиозаписи переговоров экс-главы Незалежной и бывшего вице-президента США наделали в Вашингтоне немало шума, а также сказались на его отношениях с Киевом.