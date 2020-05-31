Политолог Безпалько заявил о невозможности возвращения Украины на российский рынок

Прекращение сотрудничества с Россией нанесло значительный урон украинской экономике, но шансов вернуться обратно на рынок РФ у Киева нет, заявил политолог Богдан Безпалько.

Потери Украины после утраты российского рынка оказались масштабными, а ассоциация с Евросоюзом стране ничего не дала. Между странами произошел обоюдный разрыв, последствия которого сейчас устранить не получится, уверен политолог.

Украина ввела политические ограничения, власти России перешли на импортозамещение, отказаться от которого Москва не сможет даже при улучшении взаимоотношений с Киевом, передает мнение Безпалько издание "Экономика сегодня".

Украинские власти должны будут расторгнуть договоренности о евроассоциации, а также восстановить связи с российскими компаниями, которые рушились на протяжении многих лет, чтобы восстановить процессы кооперации с РФ. Никто сейчас этого делать не будет, заключил эксперт.