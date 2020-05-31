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16:53   31 Мая 2020
Политика

Кравчук заявил, что Украина потеряла около 250 млрд долларов при отказе от ядерного оружия

Кравчук заявил, что Украина потеряла около 250 млрд долларов при отказе от ядерного оружия

Украина потеряла порядка 250 млрд долларов при отказе от ядерного оружия в 1994 году, подписав Будапештский меморандум, об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук.

Подписание документа гарантировало стране территориальную целостность. Аналогичный меморандум подписали РФ, Великобритания и США. Как отметил Кравчук, именно на Соединенные Штаты были направлены ракеты, базирующиеся в те годы на территории Украины.

"Компенсация после подписания Будапештского меморандума могла составить около 250 миллиардов долларов", — заявил Кравчук в интервью Gordon.ua.

По словам Кравчука, прямого разговора о компенсации не было. Также он рассказал, что Украина обладала 46 твердотопливными ядерными боеголовками, остальные были на жидком топливе и представляли большую угрозу для экологии страны.

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Автор: Василий Пименов
#украина #ядерное оружие #леонид кравчук

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