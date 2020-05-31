Кравчук заявил, что Украина потеряла около 250 млрд долларов при отказе от ядерного оружия

Украина потеряла порядка 250 млрд долларов при отказе от ядерного оружия в 1994 году, подписав Будапештский меморандум, об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук.

Подписание документа гарантировало стране территориальную целостность. Аналогичный меморандум подписали РФ, Великобритания и США. Как отметил Кравчук, именно на Соединенные Штаты были направлены ракеты, базирующиеся в те годы на территории Украины.

"Компенсация после подписания Будапештского меморандума могла составить около 250 миллиардов долларов", — заявил Кравчук в интервью Gordon.ua.

По словам Кравчука, прямого разговора о компенсации не было. Также он рассказал, что Украина обладала 46 твердотопливными ядерными боеголовками, остальные были на жидком топливе и представляли большую угрозу для экологии страны.