Главный терапевт Минздрава поддержала инициативу о повышении возраста для продажи сигарет

Предложение поднять минимальный возраст для продажи табачной продукции с 18 до 21 года поддержала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Развитие функции легких у человека завершается к 21 году. До этого возраста потребление сигарет может особенно негативно сказаться на здоровье. Ранее с предложением повышения возраста продажи никотиносодержащей продукции и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он объяснил свою инициативу тем, что психологически человек созревает в среднем к 21 году.

Драпкина отметила, что полностью поддерживает коллегу. Никотин может иметь долгосрочные потенциальные последствия для развития мозга, а также способствует нарушению мозговой деятельности и появлению тревожного невроза. Она добавила, что маркетинговые кампании табачной торговли направлены на молодых людей, поэтому нужно защитить их законом.