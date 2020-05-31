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 Замглавы СПР: «новые» выплаты пенсионерам существуют с 2002 года

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18:20   31 Мая 2020
Россия

Замглавы СПР: «новые» выплаты пенсионерам существуют с 2002 года

Замглавы СПР: «новые» выплаты пенсионерам существуют с 2002 года

Отметившие 80-летие пенсионеры получают прибавку в размере 5686 рублей последние 20 лет, рассказала зампредседателя Союза пенсионеров России, член ОП РФ Людмила Пискунова. Новых выплат с 1 июня 2020 года не предусмотрено, объяснила она корреспонденту «Политики сегодня».

Ранее СМИ писали, что российские пенсионеры начнут получать новые дополнительные выплаты с 1 июня. В частности, речь шла о прибавке в размере 5686 рублей для тех, кому исполнилось в мае 80 лет.

«Это не новые выплаты. Это в пенсионном законодательстве закреплено давным-давно. Закон существует с 2002 года. Каждый год, почти 20 лет подряд граждане, достигшие возраста 80-ти лет получают удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Такая же удвоенная выплата выплачивается и тем, кто имеет первую группу инвалидности. Если такая группа есть у человека в 70, то уже в 80 он ее не получит», — объяснила Пискунова.

Официальных документов об увеличении пенсии нет, но существуют дополнительные выплаты, связанные с коронавирусом, напомнила общественница.

«В Питере две тысячи дали тем, кто старше 65 лет, в Подмосковье — три, в Москве — четыре. Где-то тысячу выплатили. Но нового федерального законодательства об увеличении пенсии гражданам нет», — говорит Пискунова.

Замглавы СПР: «новые» выплаты пенсионерам существуют с 2002 года

Представитель СПР напомнила, что доплаты за иждивенцев в размере 1895 рублей также действует почти 20 лет.

«Доплата на иждивенцев оплата в размере в размере 1/3 фиксированной выплаты от 5686 рублей. Это давным-давным введенное. До 18-ления ребенка пенсионер получает такую доплату. После поступления в институт на очное обучение, такие выплаты сохраняются до 23 лет», — объяснила собеседница.

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года, отметила Пискунова. 

«Если работающий пенсионер увольняется в мае 2020 года, ему посчитают все суммы индексации, и в 2020 году приплюсуют их к пенсии. Но будет он их получать не сразу: до 10 июня пенсионер должен сообщить, что уже не работает. До 10 июля ПФР принимает решение о возврате сумм индексации пенсии. И в следующем месяце пенсионер получит выплаты с момента увольнения, — разъяснила Пискунова, — Все выплаты, все доплаты — это старое законодательство».

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Автор: Арсений Аскольский
#пенсия #выплаты

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