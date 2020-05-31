Замглавы СПР: «новые» выплаты пенсионерам существуют с 2002 года

Отметившие 80-летие пенсионеры получают прибавку в размере 5686 рублей последние 20 лет, рассказала зампредседателя Союза пенсионеров России, член ОП РФ Людмила Пискунова. Новых выплат с 1 июня 2020 года не предусмотрено, объяснила она корреспонденту «Политики сегодня».

Ранее СМИ писали, что российские пенсионеры начнут получать новые дополнительные выплаты с 1 июня. В частности, речь шла о прибавке в размере 5686 рублей для тех, кому исполнилось в мае 80 лет.

«Это не новые выплаты. Это в пенсионном законодательстве закреплено давным-давно. Закон существует с 2002 года. Каждый год, почти 20 лет подряд граждане, достигшие возраста 80-ти лет получают удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Такая же удвоенная выплата выплачивается и тем, кто имеет первую группу инвалидности. Если такая группа есть у человека в 70, то уже в 80 он ее не получит», — объяснила Пискунова.

Официальных документов об увеличении пенсии нет, но существуют дополнительные выплаты, связанные с коронавирусом, напомнила общественница.

«В Питере две тысячи дали тем, кто старше 65 лет, в Подмосковье — три, в Москве — четыре. Где-то тысячу выплатили. Но нового федерального законодательства об увеличении пенсии гражданам нет», — говорит Пискунова.

Представитель СПР напомнила, что доплаты за иждивенцев в размере 1895 рублей также действует почти 20 лет.

«Доплата на иждивенцев оплата в размере в размере 1/3 фиксированной выплаты от 5686 рублей. Это давным-давным введенное. До 18-ления ребенка пенсионер получает такую доплату. После поступления в институт на очное обучение, такие выплаты сохраняются до 23 лет», — объяснила собеседница.

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года, отметила Пискунова.