МИД РФ осудил инцидент с российским журналистом в США

Москва осуждает инцидент с российским журналистом РИА Новости Михаилом Тургиевым в американском Миннеаполисе, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В сообщении ведомства указано, что в МИД обеспокоены случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении представителей СМИ, ведь журналисты находились при исполнении и освещали события, произошедшие в городе после убийства Джорджа Флойда. МИД РФ заявляет, что неприемлемым является применение слезоточивого газа и резиновых пуль против журналистов, которые предъявили свои удостоверения.

Российское министерство подчеркнуло, что представители СМИ выполняли свой профессиональный долг, а полиция должна соблюдать международные обязательства по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов.

Ранее стало известно, что в Миннеаполисе после завершения акции протеста полиция применила слезоточивый спрей против съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева. Представители СМИ находились на месте беспорядков, но предъявили правоохранителям пресс-карты.