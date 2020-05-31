Устименко заявил, что российские космонавты могут полететь к МКС на кораблях Илона Маска

Российские космонавты могут начать летать к МКС на американских кораблях Crew Dragon и Starliner. Об этом информировал руководитель пресс-службы государственной корпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия. В случае развития событий по этому сценарию американские астронавты продолжат по обмену летать на российских кораблях.

Пилотируемый аппарат Crew Dragon стартовал на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал 30 мая. Для Америки он стал первым пилотируемым стартом после завершения программы "Спейс шаттл" в 2011 году.