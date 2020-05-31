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16:11   31 Мая 2020
Экономика

Lufthansa пойдет на уступки Еврокомиссии с целью избежать банкротства

Lufthansa пойдет на уступки Еврокомиссии с целью избежать банкротства

Спор компании Lufthansa с властями об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи близок к разрешению. Исполнительный совет авиаперевозчика согласился на условия Еврокомиссии.

Правительство Германии одобрило финансовую поддержку в размере 9 млрд евро при условии, что государство получит долю в капитале авиаконцерна в размере 20%. Однако ЕК посчитала, что это даст Lufthansa преимущество и подорвет конкуренцию на европейском рынке. Были выдвинуты встречные требования, и в итоге их приняли с незначительными сокращениями.

Lufthansa обязуется уступить в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена не более 24 слотов (прав на взлет и посадку) для размещения четырех самолетов. В течение полутора лет эта опция станет доступна только новым участникам рынка, а если никто ею не воспользуется, будет распространена на действующих перевозчиков. Теперь окончательное слово остается за наблюдательным советом авиакомпании, теряющей около миллиона евро в час на фоне приостановки работы из-за пандемии COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#германия #еврокомиссия #банкротство #lufthansa #авиаперевозки #авиакомпания

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