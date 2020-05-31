Цеков отметил важность закрепленной в конституции преемственности от СССР

Предлагаемую поправку к конституции, согласно которой Россия является правопреемником СССР, прокомментировал член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Политики в некоторых странах выражают мнение, что РФ не может приписывать себе победу СССР в Великой Отечественной войне, а Украина, например, называет именно себя космической державой, поскольку выдающиеся ученые в это отрасли являются ее уроженцами.

Сенатор подчеркнул, что в подобных разговорах пора расставить точки над i. Деятели-русофобы внутри и за пределами государства должны раз и навсегда понять, что нельзя ставить под сомнение преемственность России. В рамках отстаивания ключевых принципов нашего существования важно вписать советское наследие в основной закон. Это позволит бороться с теми, кто пытается дискредитировать роль РФ на международной арене, цитирует Цекова iReactor.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что Россия выплатила долги всех бывших советских республик, поэтому должна была получить положенные ей как правопреемнице СССР активы за рубежом, но не все страны их передали.