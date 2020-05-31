Институт детского омбудсмена в РФ уже десять лет работает над безопасностью детей в стране. Подробности разработки законопроекта о защите половой неприкосновенности детей рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Количество насильственных преступлений над детьми в РФ за последние пять лет увеличилось на 21,2 процента, рассказала Кузнецова в беседе с корреспондентом "Парламентской газеты". По ее словам, в институте детского омбудсмена разработали законопроект под руководством политика Ирины Яровой об ответственности за подобные преступления. Авторы инициативы предложили наказывать за правонарушения в отношении детей пожизненным сроком, а также ввести браслетослежение, ограничить доступ к социальным сетям и отказывать в условно-досрочном освобождении таким преступникам, уточнила Кузнецова.

Количество обращений к уполномоченному при президенте по правам ребенка за последнее время увеличилось более чем на 30 процентов, обратила внимание собеседница издания. По ее словам, России нужно стремиться сохранить институт семьи, чтобы в стране росли счастливые дети.