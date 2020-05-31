Баранец заявил о сокрушительном ответе России в случае атаки Украины на Крымский мост

Военно-промышленный комплекс Украины использует для создания своего оружия советские, то есть, по сути, российские разработки. Так военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал успешное завершение испытаний украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Запуски новой ракеты состоялись на полигоне Алибей в Одесской области. Стрельба велась по двум морским целям на расстоянии 85 и 110 километров. Отмечалось, что за 10-15 километров до целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.

Ранее экс-глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что «Нептуны» якобы за несколько минут «могут уничтожить» Крымский мост.

«Если это случится, то в Киеве, где сегодня есть огромное количество мостов, завтра не останется ни одного», — пригрозил Баранец.

Он объяснил, что за основу «Нептуна» взята еще советская разработка Х-35. По словам Баранца, украинские разработчики просто «слямзили» ее основные характеристики у «отцов» проекта. Российские инженеры из ПКБ «Звезда», конструкторского бюро машиностроения и корпорации «Тактическое ракетное вооружение» разрабатывали «Х-35» с 1977 по 1983 годы. После 20-летних испытаний, в 2003 году эта ракета поступила в ВС РФ.

«Первые испытания [украинских ракет] прошли только в 2016 и проводились затем каждый год (при этом Киев сообщал о все новых и новых успехах). Но однажды во время одного из таких "тестирований" произошел смешной и страшный случай одновременно: ракета потеряла управление, развернулась и направилась в точку старта! Хорошо, хоть сработала команда на самоликвидацию», — рассказал ФАН военный эксперт.

Баранец отметил, что скорость у «Нептуна» банальная для дозвуковых ракет: всего около 900 километров в час.