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14:47   31 Мая 2020
Экономика

Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

Московские строительные компании стали предлагать покупателям практически бесплатную ипотеку в течение первого года обслуживания по кредиту, сообщает центр "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН).

Вспышка коронавируса и введенные для борьбы с ней различного рода ограничения отразились на рынке недвижимости в России. Жители РФ столкнулись с сокращением доходов, многие из них потеряли работу, что привело к резкому падению спроса на новостройки.

Застройщики вынуждены менять ценовую политику, чтобы привлечь новых клиентов. Вместо скидок они стали применять систему субсидирования ипотеки. Данная мера чаще всего встречается в программах ипотечного кредитования с государственной поддержкой под 6,5%, передает портал "Лента.ру" со ссылкой на ИРН.

В течение первого года строительная компания берет оплату процентов на себя, ставка для покупателя на это время сокращается примерно до 0,5%. Годовое субсидирование ипотеки в итоге равно скидке на квартиру в размере 10%, рассказали специалисты.

 

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Автор: Юлия Яковлева
#ипотека #кризис

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