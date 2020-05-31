Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

 Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным

Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным
Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

 "Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

 Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным

Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным
Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

 "Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
14:45   31 Мая 2020
Россия

Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил выплаты волонтерам, которые помогают бороться с пандемией COVID-19.

Правительство выделит более 145 млн рублей на спецвыплаты волонтерам во время пандемии. Волонтерская деятельность будет поощряться деньгами через Пенсионный фонд. Будет организована подача заявок через сайт "Госуслуги". Волонтеры смогут подать заявку на выплаты до 1 октября 2020 года, сообщили в правительстве.

Волонтеры, которые приняли на проживание инвалидов и детей в период пандемии COVID-19 будут получать 12 тысяч 130 рублей за человека ежемесячно. Выплаты также получат волонтеры, которые заботятся о людях, оставшихся в этот период без помощи.

Поддержать волонтеров денежными выплатами, которые заботятся о нуждающихся гражданах, поручил глава государства Владимир Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #выплаты #мишустин #волонтеры #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...