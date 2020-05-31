Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил выплаты волонтерам, которые помогают бороться с пандемией COVID-19.

Правительство выделит более 145 млн рублей на спецвыплаты волонтерам во время пандемии. Волонтерская деятельность будет поощряться деньгами через Пенсионный фонд. Будет организована подача заявок через сайт "Госуслуги". Волонтеры смогут подать заявку на выплаты до 1 октября 2020 года, сообщили в правительстве.

Волонтеры, которые приняли на проживание инвалидов и детей в период пандемии COVID-19 будут получать 12 тысяч 130 рублей за человека ежемесячно. Выплаты также получат волонтеры, которые заботятся о людях, оставшихся в этот период без помощи.

Поддержать волонтеров денежными выплатами, которые заботятся о нуждающихся гражданах, поручил глава государства Владимир Путин.