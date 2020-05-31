Долгов назвал эффективными принятые Асадом меры для сохранения системы образования в Сирии

Президент Сирии Башар Асад сумел сохранить систему образования в стране, несмотря на затяжной кризис, войну с террористами и иностранные санкции. Дамаск активно занимается налаживанием учебного процесса.

Студенты, которые были вынуждены бросить учебу в 2010-2011 годах из-за боевых действий, смогут подать заявки на получение университетского и постуниверситетского образования, а также подготовку дипломных работ. Соответствующие поправки к законодательству подписал сирийский президент Башар Асад. Это даст возможность студентам продолжить обучение, стоимость его не будет превышать стоимости образования для других студентов, передает Федеральное агентство новостей.

Часть студентов, которые смогут вернуться к учебе согласно новому указу Асада, являются беженцами. Они постепенно возвращаются в Сирию. На сегодняшний день, как отметили в российском Центре примирения враждующих сторон, с середины 2018 года из Ливана в Сирию вернулись более 185 тысяч человек.

Стоит отметить, что Сирия всегда была страной с высоким уровнем образования, в том числе в годы войны. Правительство Асада сумело сохранить образовательную систему. Как отметил востоковед, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, Университет Дамаска продолжал работать даже в самые напряженные моменты. Предпринятые Башаром Асадом меры оказались весьма эффективными и обеспечили сирийской молодежи возможность учиться и стать грамотными специалистами, чтобы работать на благо народа.