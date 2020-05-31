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14:37   31 Мая 2020
Происшествия

КПП "Тиса" на границе Украины и Венгрии перекрыт водителями микроавтобусов

КПП "Тиса" на границе Украины и Венгрии перекрыт водителями микроавтобусов

Пропускные операции в КПП "Тиса"на границе Венгрии временно не осуществляются по причине отказа некоторых водителей, направляющихся на Украину, пройти необходимые виды контроля, сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

Согласно информации местных изданий, на границе образовалась очередь из десятков микроавтобусов. Водители грузовых автомобилей отказываются письменно декларировать частные посылки, из-за чего невозможно законное пересечение границы. 

Отдельные водители устраивают провокации, пытаясь оказать давление на таможенников. В целях недопущения ухудшения ситуации на КПП "Тиса" привлечены дополнительные сотрудники пограничной службы Украины.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #венгрия #погранслужба

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