КПП "Тиса" на границе Украины и Венгрии перекрыт водителями микроавтобусов

Пропускные операции в КПП "Тиса"на границе Венгрии временно не осуществляются по причине отказа некоторых водителей, направляющихся на Украину, пройти необходимые виды контроля, сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

Согласно информации местных изданий, на границе образовалась очередь из десятков микроавтобусов. Водители грузовых автомобилей отказываются письменно декларировать частные посылки, из-за чего невозможно законное пересечение границы.

Отдельные водители устраивают провокации, пытаясь оказать давление на таможенников. В целях недопущения ухудшения ситуации на КПП "Тиса" привлечены дополнительные сотрудники пограничной службы Украины.