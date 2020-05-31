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14:22   31 Мая 2020
Общество

Гидрометцентр объяснил рекордный уровень осадков в Москве

Гидрометцентр объяснил рекордный уровень осадков в Москве

Рекордное количество осадков выпало в Москве за последние несколько суток, в сумме 140 % от месячной нормы. Это явление можно назвать уникальным, считает Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

Интенсивные дожди начались 28 мая, в четверг, и продолжатся 31 мая. Этот феномен обусловлен движением южного циклона, связанным с фронтальными разделами, что вызывает сильные длительные ливни.

"Осадки, которые начались в четверг и еще сегодня ночью наблюдались, они действительно в какой-то степени уникальны. Вполне возможно, после анализа это редчайший случай", — сказал метеоролог в интервью с телеканал "360".

Синоптики предупреждают, что первая половина июня будет прохладной и облачной, от +11 до +13 градусов. Однако больших осадков не предвидится. Потепление стоит ожидать во второй половине июня.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #погода #вильфанд

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