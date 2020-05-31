Старейший машиностроительный завод в РФ «Тролза» выходит из кризиса

Арбитражный суд Саратовской области 18 июня проведет слушание по делу об иске ФНС России к компании «Тролза». Налоговая инспекция еще 30 января 2020 года направила в суд заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов. Причиной такого шага послужила достигшая 32 млн рублей задолженность предприятия перед бюджетом.

Во время состоявшегося на текущей неделе судебного заседания представитель «Тролзы» предоставил дополнительные документы, среди которых присутствовали копии платежных поручений. Предприятию удалось засвидетельствовать факт погашения части задолженности перед ФНС РФ. В связи с этим оно попросило отсрочить введение процедуры банкротства для того, чтобы выплатить кредиторам всю сумму. В налоговой инспекции с таким предложением согласились.

Расположенная в Энгельсе старейшая машиностроительная компания оказалась в тяжелейшем положении в начале минувшего года. Так, за первые два месяца предприятию пришлось пойти на беспрецедентное сокращение штата – с 695 человек до нескольких десятков. Тогда глава регионального Минпромэнерго Андрей Архипов сообщил о том, что долги ЗАО «Тролза» по зарплате достигли 10 млн рублей, в связи с чем завод был вынужден остановить производство троллейбусов.

Летом 2019 года депутат Госдумы РФ Александр Васильев не стал исключать вариант, при котором разобраться с долгами компании смогут специальные государственные программы. С учетом того, что предприятию удалось частично исправить ситуацию, есть все основания полагать, что «Тролза» выходит из кризиса.