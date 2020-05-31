Песков заявил, что дату голосования по Конституции будет объявлять Путин

Президент РФ Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным. Об этом информировал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это те решения, которые должен принимать президент России.

"Президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств", — резюмировал он.

Ранее директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила о том, что изменения могут коснуться 98 федеральных законов, а также 150 подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня.