Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

 Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным

Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным
Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

 "Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

Мишустин утвердил выплаты для волонтеров во время пандемии COVID-19

 Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным

Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным
Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

Застройщики в Москве готовы оплачивать за клиентов проценты по ипотеке

 "Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
14:07   31 Мая 2020
Политика

Песков заявил, что дату голосования по Конституции будет объявлять Путин

Песков заявил, что дату голосования по Конституции будет объявлять Путин

Президент РФ Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным. Об этом информировал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это те решения, которые должен принимать президент России. 

"Президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств", — резюмировал он.

Ранее директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила о том, что изменения могут коснуться 98 федеральных законов, а также 150 подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #песков #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...