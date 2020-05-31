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 Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным

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 "Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

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14:07   31 Мая 2020
Общество

Песков сообщил, что инициатива о детских выплатах на фоне COVID-19 принадлежит Путину

Песков сообщил, что инициатива о детских выплатах на фоне COVID-19 принадлежит Путину

Идея поддержать российских родителей дополнительными выплатами в период пандемии коронавируса принадлежит главе государства Владимиру Путину, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Поддержать семьи с детьми, особенно те, в которых родители остались без работы на фоне коронавируса, а также оказать помощь и другим группам населения РФ предложил именно Путин, уточнил Песков в эфире телеканала "Россия-1". По словам пресс-секретаря российского президента, решения о дополнительных мерах поддержки россиян в период пандемии не принимаются голословно.

Ранее Правительство РФ освободило от налогов владельцев малого и среднего бизнеса и дало разрешение на получение предпринимателями льготных кредитов для выплаты зарплат сотрудникам. Кроме того, дополнительные выплаты ожидают пенсионеров с начала лета. Следить за актуальными новостями о коронавирусе в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #выплаты

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