Песков сообщил, что инициатива о детских выплатах на фоне COVID-19 принадлежит Путину

Идея поддержать российских родителей дополнительными выплатами в период пандемии коронавируса принадлежит главе государства Владимиру Путину, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Поддержать семьи с детьми, особенно те, в которых родители остались без работы на фоне коронавируса, а также оказать помощь и другим группам населения РФ предложил именно Путин, уточнил Песков в эфире телеканала "Россия-1". По словам пресс-секретаря российского президента, решения о дополнительных мерах поддержки россиян в период пандемии не принимаются голословно.

Ранее Правительство РФ освободило от налогов владельцев малого и среднего бизнеса и дало разрешение на получение предпринимателями льготных кредитов для выплаты зарплат сотрудникам. Кроме того, дополнительные выплаты ожидают пенсионеров с начала лета. Следить за актуальными новостями о коронавирусе в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.