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13:56   31 Мая 2020
Армия

Ливийский телеканал опроверг обвинения ПНС, опубликовав визы Шугалея и Суэйфана

Ливийский телеканал опроверг обвинения ПНС, опубликовав визы Шугалея и Суэйфана

Заявление главы Высшего государственного совета ПНС Ливии Халеда аль-Мишри опровергло издание Libya 24, опубликовав фото визовых документов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Снимки доказывают, что ученые из РФ находились в Ливии легально.

"Нарушения визового режима", о котором заявлял аль-Мишри, не было, Максим Шугалей и Самер Суэйфан имели на руках визы, выданные ливийским посольством в Москве. Об этом сообщило издание Libya 24.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич ранее опубликовал аудиозапись переговоров с представителем ПНС Ливии аль-Мишри, который заявил, что социологи задержаны за "нарушение визового режима", передает Федеральное агентство новостей.

Как рассказал Малькевич, через две недели после похищения россиян на связь с ним вышел глава Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халед Мишри. Переговоры с ним вел сотрудник ФЗНЦ Юнес Абазид, который говорит на арабском языке. Мишри от лица ПНС Ливии заявил, что россияне будут освобождены, если Россия изменит свою нейтральную позицию и поддержит так называемое Правительство национального согласия.

Так как Фонд защиты национальных ценностей является общественной организацией, выполнить эти требования не представляется возможным. Тем более, что ПНС опустилось до шантажа. Халед аль-Мишри заявил, что "преступление" россиян, удерживаемых в частной тюрьме "Митига" заключается в "нарушении визового режима", которого, как выяснилось, не было. 

"Я не понимаю, на каком основании наши ребята похищены, какие обвинения им предъявляют", — отмечает Александр Малькевич.

На снимках, предоставленных ливийским телеканалом, видно, что российские ученые имели официальные визы с проштампованными номерами, выданные посольством Ливии в Москве. Получается, что заявление Халеда аль-Мишри является фикцией, российские социологи работали в Ливии совершенно легально. 

Правительство Сарраджа пытается шантажировать Россию, предложив обменять похищенных россиян на официальную поддержку Москвы. 

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Автор: Илья Романович
#россия #ливия #малькевич #Шугалей

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