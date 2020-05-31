Песков надеется на снятие ограничений к параду Победы в Москве

Власти Москвы выразили надежду на то, что ко времени проведения парада Победы в Москве ограничения по коронавирусу будут сняты. Но эпидемиологическая ситуация будет уточняться, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он также заявил о том, что лидер РФ Владимир Путин и лидеры других стран будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади.

Ранее РИА Новости сообщили о том, что военнослужащие войск РХБ приступят к проведению масштабной дезинфекции мест размещения парадных расчетов в Московском регионе, в результате чего будут продезинфицированы более 60 тысяч квадратных метров площадей и дорог, свыше 370 единиц автомобильной техники, задействованной в перевозке парадных расчетов.