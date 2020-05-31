Путин и другие лидеры государств будут смотреть парад Победы с Красной площади

Президент РФ Владимир Путин и его приглашенные коллеги из-за рубежа будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что к тому времени от режима ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, практически ничего не останется. Эпидемиологическую модальность, безусловно, придется учитывать, добавил он в интервью на телеканале "Россия-1".

Военные парады и артиллерийские салюты в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, армейских корпусов. В столице будут задействованы 15 тысяч военнослужащих и почти 400 единиц наземной и авиационной техники. Этот день объявлен нерабочим с сохранением за сотрудниками заработной платы.