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13:42   31 Мая 2020
Общество

NN: Навальный попытался запугать россиян вбросом о COVID-19 в Калмыкии

NN: Навальный попытался запугать россиян вбросом о COVID-19 в Калмыкии

Глава иноагента ФБК Алексей Навальный утверждал, что статистика по коронавирусу в Калмыкии занижена. Минздрав республики опроверг недостоверную информацию.

Блогер Навальный считает, что власти Калмыкии просто не включили в статистику показатели, зафиксированные во вторники. Минздрав республики опроверг вбросы блогера, которые он распространяет против власти. Как передает издание Nation News, глава министерства Юрий Кикенов сообщил в Instagram, что по вторникам в Калмыкии проводится профилактика оборудования, поэтому один раз в неделю аппараты ИВЛ не работают.

Навальный регулярно транслирует недостоверную информацию, не желая разбираться в ситуации. Так, он заявлял в Twitter о том, что эпидемия в стране не может идти на спад. Он не понимает, как можно планировать парад Победы при таком количестве смертей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о возможности увеличения смертности после пика COVID-19. Она сказала, что количество погибших будет увеличиваться, как и в других странах.

Выборы в Госдуму заставили Навального активизировать вбросы в сторону правительства. Блогер использует тему коронавируса, чтобы запугать аудиторию "искажениями статистики" и пробудить среди граждан недовольство властью.

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Автор: Руслан Неглинный
#калмыкия #навальный #фбк #коронавирус

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