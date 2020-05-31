Сенатор Джабаров: Россия примет приглашение на G7, если сочтет целесообразным

Россия примет приглашение президента США Дональда Трампа на саммит «Большой семерки», если сочтет участие целесообразным. Об этом в беседе с «Политикой сегодня» рассказал член комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что Россия не покидала «Большую семерку»: ее просто перестали приглашать на мероприятие.

«Если приглашение будет официально подтверждено (пока это лишь пожелание, высказанное Трампом), то Россия его рассмотрит. И если сочтет целесообразным, то примет приглашение. Все зависит от того, как будет складываться ситуация», — отметил Джабаров.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что формат G7 перестал быть эффективным. Глава Белого дома захотел расширить его и пригласить на саммит Россию, Южную Корею, Австралию, а также Индию. Само мероприятие он перенес на сентябрь.

«Россия всегда хотела поддерживать отношения со всеми странами мира, в том числе с "Большой семеркой"», — подчеркнул сенатор.

При этом Джабаров напомнил о существовании «Большой двадцатки», куда входит Россия, которая сейчас играет в мире большую роль.

«Это страны с ведущими экономками: Китай, Индия, Бразилия, Аргентина. Поэтому формат "двадцатки" будет, возможно, более важным. Тем не менее, не отвергаем ни одно сотрудничество, если оно не будет использовано для санкционной риторики. Пусть выскажут мнение другие члены "Большой семерки". А мы будем думать, принимать приглашение или нет», — заключил собеседник издания.

Напомним, саммиты «Большой семерки» проходят с 1973 года. Россия постоянно участвовала в G7 с 1997 года, преобразовав формат в G8. Однако в 2014 году после воссоединения Крыма вернулся формат «семерки». Запад осудил расширение территорий России: мировые лидеры отказались приезжать на G8 в Сочи и собрались без российского лидера Владимира Путина в Брюсселе.

В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в возвращение в G7 «не является самоцелью». Москва не отказывается ни от каких форматов общения, однако навязывать свое участие не собирается.