Нарколог назвал факторы, определяющие зависимость от табака

Главным фактором, определяющим зависимость от сигарет, является социально-психологический момент, заявил глава Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Абстинентный синдром зависимости от никотина купируется за несколько недель, однако намного больше времени требуется, чтобы изменить поведение и образ мысли бывшего курильщика, подчеркнул в интервью RT Зыков. По его словам, любой, кто бросает курить, должен проанализировать, как вредная привычка конкретно у него связана с поведением и мышлением.

"Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить", — заявил Зыков.

Он также подчеркнул, что, если человек не способен на изменения, он всегда будет находить отговорки. При этом, по словам Зыкова, такой подход касается всех без исключения форм зависимости.