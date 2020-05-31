Россиянам разрешили не носить защитные маски на пляже

Носить медицинские маски на пляжах в летний сезон не обязательно, однако при этом необходимо соблюдать дистанцию в полтора–два метра, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ношение медицинских масок и перчаток стало обязательным с 12 мая во многих регионах России. Однако с 1 июня власти некоторых регионов несли послабления в это правило, сделав использование индивидуальных средств защиты рекомендуемом мерой в рамках борьбы с COVID-19. При этом за пренебрежение маской в общественных местах в РФ предусмотрен штраф.

Более шести млн случаев коронавируса подтвердили врачи по всему миру. Положительный результат теста на COVID-19 в РФ получили 405 тыс. человек. Ознакомиться с мерами по нераспространению коронавируса, а также отслеживать актуальные данные о течении нового типа пневмонии в РФ можно на специальном сайте стопкоронавирус.рф.