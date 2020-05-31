"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

Транзит российского газа через польский участок газопровода "Ямал — Европа" с 17 мая осуществляется только по результатам аукционов, но "Газпром" сумел сократить свои издержки.

Биржевая стоимость голубого топлива на европейском рынке после сокращения поставок в направлении Германии взлетела почти на треть — до 46 долларов за тысячу кубометров. Газовая директива ЕС предписывает, что при резервировании мощностей следует оплачивать прокачку всего заявленного объема, а не фактическую, и это позволило "Газпрому" платить меньше.

Благодаря росту европейских цен российская компания зарезервировала почти 93% мощностей на ближайшие недели и 80% на третий квартал нынешнего года. Также "Газпром" смог в большей степени загрузить "Северный поток" или украинский маршрут, а мощности этих трубопроводов уже оплачены.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов уверен, что временно простаивающий газопровод поможет Россия нарастить мощности на остальных направлениях. Пересмотр отношений с польской стороной позволят "Гапрому" самостоятельно выбирать объемы экспортируемого сырья, а также наиболее выгодные пути.